От очищения до фильтрации: раскрыты подробности, как итальянские ученые будут производить российский «Спутник V»

Корреспонденту «Звезды» одному из первых российских журналистов удалось побывать в лаборатории фармацевтического завода в Италии, где готовятся к производству российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии Министерства обороны РФ.

«“Спутник V” ждет четыре фазы производства от очищения до фильтрации», - рассказала Диана Сирази.

Последняя фаза - это этап контроля качества уже готовой вакцины. После этого препарат пройдет через стерильную трубу и потом его разольют по ампулам.

Италия произведет 10 миллионов доз российской вакцины до конца 2021 года. В городе Капонаго, в 40 километрах от Милана, находится первый фармацевтический завод в Европе, который запустит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в производство.

Напомним, что предложение о подписании соглашения между Российским фондом прямых инвестиций и компанией Adienne Pharma&Biotech было выдвинуто в конце 2020 года. Несколько месяцев длились переговоры о производстве вакцины в Италии. И на днях это соглашение было подписано.

Российская вакцина «Спутник V» является одной из самых популярных в мире вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов.