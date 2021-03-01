В Словакии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ одобрена к применению в Словакии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В странах Европейского Союза это вторая регистрация препарата.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словацкой Республике», - говорится в сообщении.

Словакия стала 39-й странной в мире, которая одобрила российскую вакцину.

Ранее стало известно, что в России очень чутко реагируют на обращения государств о помощи в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Как уже известно, о просьбе начать поставки препарата в свою страну заявил накануне президент Чехии Милош Земан.