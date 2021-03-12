Высоту орбиты МКС увеличат на полкилометра перед прибытием нового экипажа

В пятницу, 12 марта, высоту орбиты Международной космической станции (МКС), как ожидается, поднимут на почти полкилометра. Это будет сделано при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14» перед прибытием нового экипажа, которое произойдет в апреле текущего года.

«С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" на 12 марта запланирована очередная коррекция орбиты МКС», - сообщил в беседе с РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

Собеседник агентства также рассказал, что двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, планируется запустить в 22.09 мск. Работать они будут в течение 144 секунд, после чего средняя высота орбиты станции увеличится на 450 метров - до 419,7 километров над поверхностью Земного шара.

Запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечен на 9 апреля. В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.