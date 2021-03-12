Диетолог назвал самые опасные для здоровья начинки для блинов

Блины с начинкой могут нанести вред здоровью, если при их приготовлении игнорировались санитарные нормы и правила хранения продуктов. С таким предостережением выступил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. По его мнению, при добавлении в блины различных начинок, повышается риск микробиологической порчи продуктов, так как для каждого вида начинки существуют свои правила хранения и термической обработки.

Самыми опасными, по словам Тутельяна, являются блины с вареным мясом, творогом и рыбой. Перечисленные продукты считаются скоропортящимися, сказал он в беседе с РБК. Диетолог рекомендовал есть обычные блины. В крайнем случае, считает академик, продукты можно купить отдельно и добавлять в блюдо по необходимости.

Ранее стало известно, что Роскачество обнаружило кишечную палочку в трех марках замороженных блинов. Всего были исследованы образцы 20 наименований, в половине эксперты обнаружили несоответствия с маркировкой, в том числе и по составу.

В одной - вместо заявленной говядины было мясо птицы. На другой значилось, что продукт перед употреблением достаточно просто разогреть. Но, по мнению специалистов, такой способ может быть опасен для здоровья. В целом блины оценивались более чем по 500 показателям.