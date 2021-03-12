Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог назвал самые опасные для здоровья начинки для блинов

Ян Брацкий
00:19 12.03.2021
Самыми опасными являются начинки из скоропортящихся продуктов, которые повышают риск микробиологической порчи блинов.
Диетолог назвал самые опасные для здоровья начинки для блинов
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Блины с начинкой могут нанести вред здоровью, если при их приготовлении игнорировались санитарные нормы и правила хранения продуктов. С таким предостережением выступил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. По его мнению, при добавлении в блины различных начинок, повышается риск микробиологической порчи продуктов, так как для каждого вида начинки существуют свои правила хранения и термической обработки.

Самыми опасными, по словам Тутельяна, являются блины с вареным мясом, творогом и рыбой. Перечисленные продукты считаются скоропортящимися, сказал он в беседе с РБК. Диетолог рекомендовал есть обычные блины. В крайнем случае, считает академик, продукты можно купить отдельно и добавлять в блюдо по необходимости.

Ранее стало известно, что Роскачество обнаружило кишечную палочку в трех марках замороженных блинов. Всего были исследованы образцы 20 наименований, в половине эксперты обнаружили несоответствия с маркировкой, в том числе и по составу.

В одной - вместо заявленной говядины было мясо птицы. На другой значилось, что продукт перед употреблением достаточно просто разогреть. Но, по мнению специалистов, такой способ может быть опасен для здоровья. В целом блины оценивались более чем по 500 показателям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:42 Армия
Видео
Всевидящее «Око»: в Хмеймим доставили специальный георадар для поиска туннелей террористов
20:01 В стране и мире
Видео
Росгвардия опубликовала видео задержания захватившего заложницу в Северодвинске
19:27 Армия
Евкуров проверил отработку первых совместных действий экипажей БМПТ «Терминатор» и Т-72Б3М
19:20 В стране и мире
Видео
«Сад памяти»: в России и за рубежом высадят 27 миллионов деревьев в честь погибших в ВОВ
20:06 В стране и мире
В Сербии назвали сроки начала производства вакцины «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
Дом оцеплен, движение перекрыто: первые кадры с места захвата заложников в Северодвинске
Минпромторг презентовал прототип электромотоцикла Aurus
Ученые назвали необычный симптом сердечного приступа
Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака
Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.