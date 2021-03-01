В стране и мире Стали известны подробности падения артиста в цирке Юрия Никулина Кира Карон Происшествие произошло первого марта. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press Читайте нас на: На Цветном бульваре в цирке Юрия Никулина артист Игорь Белый упал с высоты двух метров. Об это сообщил «Звезде» руководитель пресс-центра цирка Юрия Никулина Юрий Никулин. Падение произошло во время репетиции. «Это артисты нашего цирка. Они репетировали финальный трюк. Даже не трюк, а имитация финального трюка. И где-то на высоте около двух метров произошел обрыв страховочного карабина», - сказал Никулин. В результате падения, артист получил открытый перелом правой руки. «Он получил открытый перелом правой руки. На данный момент решается вопрос требуется ли ему операция, либо это можно безоперационно исправить», - заключил руководитель пресс-центра цирка Юрия Никулина. На данный момент артист находится в больнице. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика