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Ученые разгадали тайну древней Земли

Светлана Иванова
09:50 11.03.2021
Ученые воссоздали «водный» облик ранней планеты.
Ученые разгадали тайну древней Земли
© Фото: Pixabay
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Ранняя Земля представляла собой огромный океан с маленькими участками суши или вовсе без нее. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета в США, проведя соответствующее исследование. Результаты работы опубликованы в AGU Advances.

По мнению авторов работы, облик ранней Земли определяли особенности мантии. Со временем минералы, залегающие глубоко внутри внутренней оболочки планеты, впитывали влагу, в результате объемы воды на поверхности уменьшались.

Исследователи отметили, что до зарождения жизни недра молодой Земли были намного теплее, что сказалось на способности двух форм вулканического минерала оливина - вадслеита и рингвудита - удерживать меньше влаги. Образцы первого минерала могут содержать до 3% Н2О по весу, второго - примерно 1%.

В соответствии с расчетами исследователей, в наши дни мантия удерживает объем воды, превышающий ее количество в поверхностных океанах в 1,86-4,41 раза. Если влага находилась на поверхности во время архейского эона (2,5-4 миллиарда лет назад), она была практически полностью покрыта океанами, уточнили ученые.

По словам авторов работы, результаты исследования являются не только важным шагом в понимании эволюции Земли, но и представляют интерес с точки зрения поисков внеземной жизни. В частности, полностью «водные» миры могут быть потенциально обитаемыми.

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