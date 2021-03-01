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Полиция встала между сторонниками Пашиняна и оппозицией в Ереване

Светлана Головина
Владислав Кустов
19:35 01.03.2021
В целях безопасности на улицах дежурят сотрудники экстренных служб.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В центре Еревана сотрудники полиции оцепили улицы, ведущие к проспекту Баграмяна, где проходит митинг оппозиции, чтобы не допустить на место сторонников Пашиняна. Об этом передает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

По его словам, общая ситуация на акциях спокойная. Несколько минут назад был завершен митинг сторонников действующего премьер-министра.

В целях безопасности на улицах дежурят сотрудники экстренных служб.

В ходе выступления перед своими сторонниками Пашинян извинился за ошибки правительства и пообещал извлечь уроки.

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