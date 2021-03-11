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Ученые нашли причину старения мозга

Тамара Астапенкова
09:38 11.03.2021
Нейробиологи открыли ген GPR17, который отвечает за выработку миелина.
Ученые нашли причину старения мозга
© Фото: Robina Weermeijer, Unsplash
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Международная группа ученых из Великобритании, Германии и Италии выяснила, что влияет на старение мозга. Потеря миелина - вещества, из которого состоит оболочка нервных волокон. Результаты исследований нейробиологов опубликованы в журнале Aging Cell.

Миелиновая оболочка защищает нервные волокна мозга, аксоны, которые обеспечивают связь между мозговыми клетками. Исследователи сравнили геномы молодых и старых мышей. Ученые выяснили, что с возрастом те клетки, которые управляют восстановлением миелина, становятся менее эффективными, что негативно сказывается  на эффективности нейронных процессов в мозге.

Нейробиологи открыли ген GPR17, который отвечает за выработку миелина. С возрастом этот ген теряет свою экспрессию, из-за чего замедляется скорость, с которой клетки могут заменять это ценное вещество. По мнению ученых, если научиться воздействовать на этот ген, то в будущем можно будет создать лекарство для омоложения мозга, лечения болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.

Ранее российский врач заявил, что старение мозга может происходить не только у людей пожилого возраста, но и у молодежи. Он объяснил, что у молодых людей эти изменения могут быть связаны со стрессом, неправильным и малоподвижным образом жизни.

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