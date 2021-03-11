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СМИ: СК возбудил дело о совершении насильственных действий против Михаила Хачатуряна

Иван Линдеманн
09:32 11.03.2021
Три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Москве в июле 2018 года.
СМИ: СК возбудил дело о совершении насильственных действий против Михаила Хачатуряна
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Об этом сообщил его адвокат.

Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих дочерей.

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") и 117 ("Истязание")», - заявил собеседник РИА Новости, пожелавший не называть своего имени.

Напомним, что три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Москве в июле 2018 года. Девушки сразу же признали свою вину и объяснили, что Хачатурян на протяжении многих лет причинял им моральные и физические страдания. 

Задержанных поместили в СИЗО. В сентябре того же года девушек освободили из-под стражи, а меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Позднее их признали жертвами своего отца.

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