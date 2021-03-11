Ученые назвали необычный симптом сердечного приступа

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали очередной необычный симптом сердечного приступа. По их мнению, предупреждать об этом может чувство беспокойства или тревоги.

Исследователи отметили, очень часто данные признаки путают с панической атакой. Они действительно схожи: стук или учащение сердцебиения, слабость, головокружение. Как правило, такие панические атаки длятся от пяти до двадцати минут, у некоторых людей - до часа.

Как сообщает Express, в этом состоянии человеку может быть либо очень жарко, либо очень холодно. Пациенты могут чувствовать тошноту, боль в груди и животе, а также трястись.

Ученые подчеркнули, при появлении подобных симптомов стоит немедленно обратиться к врачу.