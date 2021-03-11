Ученые назвали необычный симптом сердечного приступа
По мнению специалистов, предупреждать об этом может чувство беспокойства или тревоги.
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Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали очередной необычный симптом сердечного приступа. По их мнению, предупреждать об этом может чувство беспокойства или тревоги.
Исследователи отметили, очень часто данные признаки путают с панической атакой. Они действительно схожи: стук или учащение сердцебиения, слабость, головокружение. Как правило, такие панические атаки длятся от пяти до двадцати минут, у некоторых людей - до часа.
Как сообщает Express, в этом состоянии человеку может быть либо очень жарко, либо очень холодно. Пациенты могут чувствовать тошноту, боль в груди и животе, а также трястись.
Ученые подчеркнули, при появлении подобных симптомов стоит немедленно обратиться к врачу.