На митинге в Ереване Пашинян извинился перед соотечественниками за допущенные ошибки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед соотечественниками за ошибки правительства на митинге своих сторонников в Ереване и пообещал извлечь уроки. В качестве главного своего достижения он назвал установление власти народа.

«Власть хотят отобрать у народа, и мы заявляем, что не позволим этого», - сказал премьер.

Сторонники Пашиняна собрались на площади у правительства Армении днем 1 марта. В это же время представители оппозиции вышли на акцию протеста с призывом к отставке премьера.

Ранее депутат правящей партии Армении рассказал «Звезде», что стабилизировать ситуацию в стране возможно с помощью выборов, на которых решение о судьбе действующего премьера примет народ.