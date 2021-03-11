Очевидцы спасли ребенка из пасти бродячей собаки в Новосибирске: видео

В Первомайском районе Новосибирска на двух детей напала бродячая собака. Соответствующая видеозапись с автомобильного регистратора появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как животное повалило одного ребенка на землю и стало кусать. В этот момент другая девочка пыталась оттолкнуть пса, но безуспешно.

Спасти детей удалось местным жителям. Мимо проезжал автомобиль, и водитель с пассажиром отбили ребенка от агрессивной собаки. Девочка, как сообщили в соцсетях, не пострадала. Ей помогла теплая одежда, которую животное не смогло прокусить.

По факту случившегося Следственное управление СКР по Новосибирской области начало проверку.