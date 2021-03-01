Губернатор Санкт-Петербурга привился от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что привился от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня вакцинировался. Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться», - написал Беглов.

Он также подчеркнул, что чувствует себя отлично. Следующую прививку губернатор сделает через три недели.

В заключении глава города также призвал всех привиться от COVID-19.

«Рекомендую привиться - сегодня в городе созданы все условия. Вакцины достаточно. Во всех пунктах прививка бесплатная», - написал он.

Ранее стало известно, что к середине марта завершится первая фаза клинического испытания препарата, который блокирует определенные части COVID-19.