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Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

Тамара Астапенкова
08:04 11.03.2021
По его словам, основная проблема иностранных инвесторов на Украине в том, что их «обирают до нитки».
Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»
© Фото: Leonhard Niederwimmer, Pixabay
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Украина среди иностранных инвесторов имеет репутацию «государства-кидалова». Об этом заявил бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, иностранные инвестиции в украинском ВВП составляют менее 2%, из них «настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%». Саакашвили отметил, что это живые деньги, а не «что-то абстрактное», с их помощью в стране должны быть созданы рабочие места.

«А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова», — заявил Саакашвили.

По мнению бывшего грузинского президента, основная проблема иностранных инвесторов на Украине в том, что их «обирают до нитки».

Ранее Михаил Саакашвили предрек Украине в 2021 году экономическую катастрофу, включая сильный бюджетный кризис, проблемы с выплатами зарплат и пенсий. По его мнению, даже соглашение с МВФ не спасет ситуацию, а только отложит неизбежный кризис на некоторое время.

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