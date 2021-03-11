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В Роскачестве рассказали, какие маски лучше защищают от вирусов

Иван Линдеманн
08:23 11.03.2021
Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2%, худший - маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном.
В Роскачестве рассказали, какие маски лучше защищают от вирусов
© Фото: Mika Baumeister, Unsplash
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Ни одна маска не гарантирует полную защиту от вирусов и бактерий. К такому выводу пришли исследователи Роскачества. Совместно со специалистами из Федерального медико-биологического агентства они проверили основные типы масок: медицинские, одноразовые и многоразовые лицевые, респираторы.

В ФМБА и Роскачестве заявили, что носить средства индивидуальной защиты все равно нужно.

«Маска, в первую очередь, перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям», - отметили эксперты.

Всего было исследовано 14 торговых марок, произведенных в России и Китае. Оказалось, что вирусы не пропускают средства индивидуальной защиты только четырех марок, остальные пропускают либо один, либо несколько типов бактерий.

Отмечается, что лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2%, худший - маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном, задерживающая менее 3% вирусов.

Эксперты подчеркнули, что все проверенные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности. Они не содержат в составе формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ.

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