Обнаружен самый древний титанозавр в мире

В аргентинской Патагонии обнаружили останки самого древнего титанозавра в мире. Окаменелые кости ранее неизвестного вида крупных травоядных динозавров нашли к юго-востоку от города Неукен. Об открытие сообщает палеонтологический журнал Ameghiniana.

Ученые начали раскопки, обнаружив еще в 2014 году часть скелета динозавра, которого назвали Ninjatitan zapatai.

Согласно данным палеонтологов, в длину древний ящер достигал 20 метров. Принципиальным для науки стал возраст окаменелых костей, составляющий 140 миллионов лет. До сих пор наука сталкивалась с доказательствами, указывавшими на существование этих гигантских животных 120 миллионов лет назад.

По мнению ученых, возраст находки доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода, а также подтверждает гипотезу того, что эти гигантские ящеры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.

Титанозавры – это растительноядные динозавры длиной 9–12 метров и массой в среднем 13 тонн. Они были распространены около 70 млн лет назад на территории современных Южной Америки, Юго-Восточной Азии и южной Европы.