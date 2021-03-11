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Аномальные мартовские морозы в России на следующей неделе сменятся дождями и паводками

Иван Линдеманн
08:02 11.03.2021
На водоемах на всей территории страны под контроль взяли более 600 участков, где могут быть опасные заторы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jordan Holiday, Pixabay
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Аномальную температуру воздуха в ночь на четверг, 11 марта, зафиксировали как минимум в двух российских регионах. В Якутии было теплее, чем в Москве, что случается крайне редко. Сейчас в Якутске около минус 13 градусов. А вот в  столице столбик термометра опускался аж до аномальных для марта минус 30.

Зима упорно не хочет сдавать позиции и в Югре, где из-за холодов отменили командные гонки Чемпионата России по биатлону. Морозы, причем с метелями, прогнозируют и в Челябинске. А Омск уже завалило снегом - он шел несколько часов. Весь город утопает в сугробах. На дорогах - заносы.

Накануне сотрудники ГИБДД насчитали больше сотни аварий. Особенно сложно приходилось фурам, которые буксовали в снегу. Их вытаскивали с большим трудом. Весна, как уверяют синоптики, будет, но позже.

В Москве потепление ожидается уже в выходные. Его обеспечит североатлантический циклон, но он же принесет и сильный ветер с метелью. В начале следующей недели снег сменится дождем.

Тем временем МЧС уже готовится к паводку. На водоемах на всей территории страны под контроль взяли более 600 участков, где могут быть опасные заторы. В Бурятии уже начались ледорезные работы. На реке Селенга специальная машина прокладывает во льду траншеи глубиной до 60 сантиметров, чтобы, когда начнется ледоход, для него не было препятствий. Во всех регионах ведется мониторинг бассейнов крупных рек, в том числе при помощи беспилотников. В Саратовской области на реке Медведица начали взрывать лед.

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