Депутат правящей партии Армении назвал способ стабилизации ситуации в стране

Депутат Национального собрания от правящей партии Армении «Мой шаг» Арман Егоян рассказал в интервью «Звезде», что для стабилизации ситуации в стране необходимо провести выборы, чтобы решение в отношении премьер-министра принял народ.

«Один из вариантов предложил сам премьер (Никол Пашинян. - Прим. ред.) еще в декабре, что нужно договориться провести внеочередные выборы, где победит сильнейший, будет избран парламент и сформируется новое правительство. Но оппозиция парламентская и внепарламентская отвергла саму идею. Они захотели, чтобы премьер сначала подал в отставку, что, я думаю, нечестно по отношению к избирателям, которые выбрали Пашиняна премьером», - отметил депутат.

По словам Егояна, депутаты с юридической стороны имеют право отправить в отставку действующего премьера и выбрать нового, но с политической точки зрения это будет нечестно.

В понедельник, 1 марта, несогласные с политикой армянского премьера протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана. В течение нескольких минут они скандировали лозунги об отставке Пашиняна прямо в фойе здания на первом этаже, а затем вновь вернулись на улицы.