Вирусолог назвал простой способ защититься от ротавируса

Вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Звезде», как можно обезопасить себя от ротавирусной инфекции.

«Ротавирус передается совершенно не так, как возбудители острых респираторных заболеваний», - в первую очередь отметил специалист.

Заразиться этой болезнью, по словам эксперта, можно с пищей. Кроме того она может представлять опасность для человека при попадании немытых рук в рот.

Как указал Аграновский, защититься от данного вируса поможет соблюдение элементарных гигиенических мер. Он также отметил, что ротавирус в целом, хоть и является неприятным, не представляет большой значимости для общественного здоровья.

«Он малоопасный», - подметил вирусолог.

Специалист добавил, что при заражении одного из членов семьи ротавирус далеко не обязательно распространится на всех остальных.