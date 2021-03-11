Утреннее зарево: в Коврове горит производственное здание

Во Владимирской области в городе Коврове произошел пожар в производственном здании. По предварительной информации, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на 3 этаже трехэтажного железобетонного здания», - говорится в сообщении.

Известно, что на момент возгорания в здании людей не было. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают 50 человек и 18 единиц техники.