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Twitter отреагировал на замедление работы соцсети в России

Иван Линдеманн
07:41 11.03.2021
Причиной снижения скорости стало то, что сервис не выполняет требование об удалении противоправного контента.
Twitter отреагировал на замедление работы соцсети в России
© Фото: Marten Bjork, Unsplash
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В Twitter глубоко обеспокоены попытками ограничить или заблокировать публичное общение в интернете. Так администрация социальной сети отреагировала на решение Роскомнадзора замедлить работу сервиса на территории РФ.

Американская компания подтвердила, что скорость действительно была снижена.

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», - заявил представитель компании, сообщает Reuters.

Замедлять работу сервиса Роскомнадзор начал накануне. Причиной стало то, что социальная сеть не выполняет требование ведомства об удалении противоправного контента. Как отметил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вадим Субботин, пока что ограничения коснулись только загрузки фотографий и видео. Обмениваться текстовыми сообщениями пользователи могут беспрепятственно. Однако в случае, если Twitter не удалит оставшиеся три тысячи запрещенных материалов, сервис могут полностью заблокировать на территории России.

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