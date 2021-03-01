Супруга Саркози отреагировала на приговор своему мужу

Супруга Николя Саркози модель Карла Бруни, комментируя приговор своему мужу, заявила, что борьба за ее супруга продолжится и правда будет установлена. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Борьба продолжится, правда будет установлена», - написала Бруни.

Бывший глава Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Это первый экс-президент страны, который получил реальный срок.

Политик обвиняется в коррупции и торговле влиянием - судебный процесс по «делу о прослушке» начался в конце ноября.