Супруга Саркози отреагировала на приговор своему мужу
Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых условно.
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Супруга Николя Саркози модель Карла Бруни, комментируя приговор своему мужу, заявила, что борьба за ее супруга продолжится и правда будет установлена. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«Борьба продолжится, правда будет установлена», - написала Бруни.
Бывший глава Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Это первый экс-президент страны, который получил реальный срок.
Политик обвиняется в коррупции и торговле влиянием - судебный процесс по «делу о прослушке» начался в конце ноября.