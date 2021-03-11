Председатель Госдумы заявил о последовательном уходе РФ от долларовой зависимости

В настоящее время Россия последовательно снижает зависимость от доллара. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74 процентов. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», - заявил он.

Спикер Госдумы напомнил, что в феврале Москва поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. В нее были включены японская йена - 5% и китайский юань - 15%. Доля фунта стерлинга осталась на уровне 10%, а доли доллара и евро снижены с 45% до 35%.

Ранее в российском МИД сообщили о курсе на дедолларизацию, поскольку Вашингтон продолжает вводить против Москвы все новые санкции, затрагивающие российские банки, государственные корпорации, нефтегазовый сектор, высших должностных лиц и бизнесменов.