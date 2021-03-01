Скульптуру Аленки оживили при помощи нейросети
После анимирования голова металлической девушки получила возможность вертеться, приоткрывать рот и моргать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа оживили с помощью нейросети. Сделать это удалось при помощи технологии израильских специалистов для анимации старых снимков.
После анимирования голова металлической девушки получила возможность вертеться, приоткрывать рот и моргать.
Однако «оживление» Аленке не помогло, поскольку в комментариях пользователи отметили, что в динамике скульптура стала выглядеть еще страшнее.
Скульптура «Аленки» была установлена в честь 250-летия села Новая Аленовка. У местных жителей арт-объект вызвал недовольство и страх, после чего ее убрали и продали за 2,6 миллиона рублей.