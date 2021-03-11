Названы главные киберугрозы 2021 года

Составлен перечень главных киберугроз 2021 года. По мнению экспертов, самыми распространенными будут взлом домашних систем для проникновения в офис, атаки на облачные платформы, мошенничества с мобильными платежами, QR-кодами и в соцсетях, а также распространение бэкдор в цепи поставок, пишут РИА Новости.

Наиболее опасным типом атак эксперты называют распространение приема бэкдор в цепи поставок, поскольку используется доверенное ПО для обхода киберзащиты. В результате этих действий, происходит кража или уничтожение данных, остановка работы критически важных систем, организация сбоев системы или внедрение дополнительного вредоносного контента.

По мнению экспертов, взлом домашних систем также остается в перечне главных киберугроз, поскольку многие россияне продолжают работать дистанционно.

«Чтобы скомпрометировать домашнюю среду, в 2021 году злоумышленники будут предпринимать различные атаки как на корпоративные, так и на потребительские устройства», - говорится в прогнозе экспертов.

В 2021 году ожидаются атаки на облачные платформы, которые будут «механизированными и широко распространенными» или «изощренными и узкоспециализированными». Прогнозируется, что вырастет и количество способов атак на системы мобильных платежей. Чаще будут использовать схемы с QR-кодами, которые будут совершенствовать с помощью методов социальной инженерии. Также распространенным будет вектор атаки на платформы соцсетей.

Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков назвал в числе угрожающих миру киберрисков - незаконное использование технологий, в частности, для продажи данных, незаконной слежки и прочих целей.