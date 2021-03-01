В стране и мире В России проводят клинические исследования препарата, блокирующего части COVID-19 Кира Карон Препарат получил название «Мир-19». © Фото: Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: К середине марта завершится первая фаза клинического испытания препарата, который блокирует определенные части COVID-19. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. «Уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт», - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Скворцова отметила, что препарат получил название «Мир-19». Препарат с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития COVID-19, он абсолютно безопасен для человека. «С учетом того, что это новая молекула – она новая и запатентованная и аналогов не имеет, – мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», - заключила Скворцова. Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой орденом Пирогова. Президент отметил большой вклад скворцовой в организацию работы по борьбе с коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика