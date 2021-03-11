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Генконсул РФ: США отказались от российской помощи замерзающим штатам

Иван Линдеманн
06:54 11.03.2021
Как отметил дипломат, РФ выказала готовность помочь Оклахоме, Техасу и Луизиане – штатам, которые сильно пострадали от аномальных холодов и метелей. Однако США отказались.
Генконсул РФ: США отказались от российской помощи замерзающим штатам
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Российская Федерация была готова помочь замерзающим штатам США во время погодного кризиса, однако американская сторона отвергла предложение. Об этом рассказал генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захарова.

Как отметил дипломат, РФ выказала готовность помочь Оклахоме, Техасу и Луизиане – штатам, которые сильно пострадали от аномальных холодов и метелей. Однако США отказались, сославшись на отсутствие необходимости в дополнительных ресурсах, рассказал дипломат РИА Новости.

Дипломатическое представительство направило запрос властям наиболее пострадавших штатов, чтобы выяснить, не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам. Российская сторона была готова оперативно изучить такое обращение.

Однако американские партнеры отказались. Вместе с тем они заявили, что заинтересованы в изучении российского опыта построения инфраструктуры, приспособленной к низким температурам.

Аномальные морозы и метели накрыли ряд штатов в феврале 2021 года. Президент США Джо Байден объявил территорию штата Техас зоной стихийного бедствия в связи с экстремальными погодными условиями. Тогда глава государства поручил властям штата и муниципалитетам справиться с последствиями мощных метелей.

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