Супруг Елизаветы II переведен в другую больницу
Герцог Эдинбургский был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия две недели назад в больницу имени короля Эдуарда VII.
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В понедельник, 1 марта, принц Филипп - супруг королевы Великобритании Елизаветы II - переведен в больницу Святого Варфоломея. Об этом сообщили представители Букингемского дворца.
Герцог Эдинбургский был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия две недели назад в больницу имени короля Эдуарда VII.
«Герцог чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице, по крайней мере, до конца недели», - пишет Reuter.
О госпитализации 99-летнего принца Филиппа стало известно 17 февраля. Его поместили в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики.