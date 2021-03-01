В стране и мире Супруг Елизаветы II переведен в другую больницу Светлана Головина Герцог Эдинбургский был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия две недели назад в больницу имени короля Эдуарда VII. © Фото: Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В понедельник, 1 марта, принц Филипп - супруг королевы Великобритании Елизаветы II - переведен в больницу Святого Варфоломея. Об этом сообщили представители Букингемского дворца. Герцог Эдинбургский был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия две недели назад в больницу имени короля Эдуарда VII. «Герцог чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице, по крайней мере, до конца недели», - пишет Reuter. О госпитализации 99-летнего принца Филиппа стало известно 17 февраля. Его поместили в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика