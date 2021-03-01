Эпидемиолог объяснил необходимость соблюдения масочного режима
На данном этапе пандемии отменять масочный режим пока рано, поскольку даже вакцинированные от коронавируса люди могут быть источником инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико.
«Внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски», - сказал специалист в ходе круглого стола «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?».
По словам Брико, число зараженных в стране продолжает стабильно выявляться. В частности, за последние дни в Москве снижения не наблюдается вовсе, пишет РИА Новости.
Зa последние сутки в стране зaфиксировaли 11 571 новый случaй зaрaжения коронaвирусом.
Незадолго до этого главный внештатный эпидемиолог Минздрава России заявил, что прививки от коронавируса в сделали почти четыре миллиона россиян.