Осколок протопланеты: найденный в Сахаре метеорит оказался старше Земли

Международная группа ученых изучила метеорит Erg Chech 002, который был найден в отдаленном районе пустыни Сахара еще в мае 2020 года. Исследователи из Франции и Японии пришли к выводу, что это осколок протопланеты, существовавшей еще до появления Земли.

Предположительно возраст Erg Chech 002 4,6 миллиарда лет. В составе метеорита, весом 32 килограмма, есть андезит - уникальная магматическая порода, которая считается самой древней на сегодняшний день. Изучение осколка продолжается. Возможно, дальнейшие исследования помогут понять, какой была кора первых протопланет Солнечной системы.

Ранее физик объяснил, что большинство метеоритов старше нашей Солнечной системы, поэтому к ним такой высокий интерес со стороны научного сообщества. По словам ученого, практически все метеориты, которые сегодня находят, были фрагментами других, более крупных тел, образовавшихся в момент рождения Солнечной системы.