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На Украине партию «Слуга народа» лишили госфинансирования

Кира Карон
16:31 01.03.2021
В отчетах партии были найдены нарушения.
На Украине партию «Слуга народа» лишили госфинансирования
© Фото: РИА Новости
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Государственное финансирование партии «Слуга народа» было приостановлено из-за выявленных нарушений в отчетах. Документы передали в полицию. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа"», - говорится в сообщении.

Также признаки уголовных преступлений выявлены в отчетах «Конгресс украинских националистов» и «Блок Вилкула Украинская перспектива».

Соответствующие материалы переданы в Национальную полицию.

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