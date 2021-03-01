В стране и мире На Украине партию «Слуга народа» лишили госфинансирования Кира Карон В отчетах партии были найдены нарушения. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Государственное финансирование партии «Слуга народа» было приостановлено из-за выявленных нарушений в отчетах. Документы передали в полицию. Об этом сообщает пресс-служба НАПК. «В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа"», - говорится в сообщении. Также признаки уголовных преступлений выявлены в отчетах «Конгресс украинских националистов» и «Блок Вилкула Украинская перспектива». Соответствующие материалы переданы в Национальную полицию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика