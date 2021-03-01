Вертолет с пятью людьми на борту рухнул на жилую застройку в Китае
На месте падения начался пожар, повреждено несколько жилых домов.
© Видео: jtpmMFuVkkNboCG, Twitter © Фото: jtpmMFuVkkNboCG, Twitter
Вертолет потерпел крушение в Китае. Инцидент произошел в понедельник, 1 марта, в городском округе Цзиань провинции Цзянси на востоке стране. Согласно данным газеты «Хуаньцю шибао», на борту воздушного судна находились пять человек.
Вертолет упал на жилую застройку. На месте падения возник пожар. В результате ЧП оказалось повреждено несколько жилых домов.
По факту авиакатастрофы проводится доследственная проверка.