Вертолет с пятью людьми на борту рухнул на жилую застройку в Китае

Вертолет потерпел крушение в Китае. Инцидент произошел в понедельник, 1 марта, в городском округе Цзиань провинции Цзянси на востоке стране. Согласно данным газеты «Хуаньцю шибао», на борту воздушного судна находились пять человек.

Вертолет упал на жилую застройку. На месте падения возник пожар. В результате ЧП оказалось повреждено несколько жилых домов.

По факту авиакатастрофы проводится доследственная проверка.