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В Иркутской области выявили контрабанду леса в Китай на миллиард рублей

Тамара Астапенкова
06:17 11.03.2021
Возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе группы лиц, занимающихся незаконным оборотом древесины.
В Иркутской области выявили контрабанду леса в Китай на миллиард рублей
© Фото: pixabay
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В Иркутской области возбуждено два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участники которого подозреваются в контрабанде леса в Китай на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Известно, что члены преступного сообщества, в которое вошли 7 жителей Иркутска, путем использования фирм, оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сумму свыше 1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, с 2018 по 2020 год сообществом было совершено восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 92 тысяч кубических метров.

Всем семи фигурантам предъявлены обвинения. Двое заключены под стражу, одного отправили под домашний арест.

В октябре 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз из страны лесоматериалов. В частности, в перечень стратегически важных товаров и ресурсов внесены шпалы из древесины хвойных пород.

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