Суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке»

Бывший глава Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Это первый экс-президент страны, который получил реальный срок.

Политик обвиняется в коррупции и торговле влиянием - судебный процесс по «делу о прослушке» начался в конце ноября.

Ранее стало известно, что против Николя Саркози выдвинуто обвинение в создании преступного сообщества. Обвинение было озвучено в ходе допроса по делу о предполагаемом финансировании Ливией избирательной кампании Саркози в 2007 году.