Суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке»
Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых условно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sadak Souici, Keystone Press Agency, Globallookpress
Бывший глава Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Это первый экс-президент страны, который получил реальный срок.
Политик обвиняется в коррупции и торговле влиянием - судебный процесс по «делу о прослушке» начался в конце ноября.
Ранее стало известно, что против Николя Саркози выдвинуто обвинение в создании преступного сообщества. Обвинение было озвучено в ходе допроса по делу о предполагаемом финансировании Ливией избирательной кампании Саркози в 2007 году.