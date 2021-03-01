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В МИД РФ указали на рост интереса к «Спутнику V» в Европе

Светлана Иванова
15:57 01.03.2021
Многие государства готовы использовать национальную сертификацию, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В МИД РФ указали на рост интереса к «Спутнику V» в Европе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» со стороны европейских стран растет. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По словам дипломата, Россия со своей стороны готова оказать содействие всем желающим получить препарат.

«Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия - начиная от поставок и завершая налаживанием производства, - заявил Грушко.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что многие государства готовы использовать национальную сертификацию, чтобы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

«Некоторые (страны – прим. ред.) обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», - пояснил Грушко.

Дипломат напомнил о недавних просьбах властей Чехии и Люксембурга поставить вакцину в эти страны.

Российская вакцина для защиты от COVID-19, созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. В настоящее время кроме России «Спутник V» также зарегистрирован более чем в 30 странах мира. 

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