В МИД РФ указали на рост интереса к «Спутнику V» в Европе

Интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» со стороны европейских стран растет. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По словам дипломата, Россия со своей стороны готова оказать содействие всем желающим получить препарат.

«Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия - начиная от поставок и завершая налаживанием производства, - заявил Грушко.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что многие государства готовы использовать национальную сертификацию, чтобы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

«Некоторые (страны – прим. ред.) обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», - пояснил Грушко.

Дипломат напомнил о недавних просьбах властей Чехии и Люксембурга поставить вакцину в эти страны.

Российская вакцина для защиты от COVID-19, созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. В настоящее время кроме России «Спутник V» также зарегистрирован более чем в 30 странах мира.