В Финляндии ввели режим ЧП из-за COVID-19

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией правительство Финляндии объявило о введении чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На 1 марта 2021 года в Финляндии зафиксировано 58 064 случая заражения COVID-19.

Ранее американские исследователи выявили, какова вероятность заразиться новой коронавирусной инфекцией от члена семьи.

Выяснилось, что только каждый десятый человек, заразившийся COVID-19, передает его кому-либо из тех, с кем проживает. Исследователи в Бостоне изучили более 7 000 домов, где жили заболевшие коронавирусом. Выяснилось, что из всех проживающих с ними людей заразились только 10,1%.