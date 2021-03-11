Немец с семьей прилетел в Россию ради вакцины «Спутник V» и рассказал о впечатлениях

Гражданин Германии прилетел в Россию вместе со своей семьей ради вакцины «Спутник V». Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн назвал российскую вакцину лучшей в мире.

«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"», - объяснил немец в интервью изданию Focus.

Прививку также поставили его жена и дети. Первые сутки после вакцинации они чувствовали небольшой озноб, поднялась температура, но на следующий день все прошло, отмечает Хайлеманн. Кроме того, он оценил жизнь в России и Германии на фоне пандемии и признался, что разница в ограничительных мерах колоссальна.

«Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться», - заверил он.

«Спутник V» - первая зарегистрированная российская вакцина от коронавирусной инфекции. Лекарственный препарат создан учеными из Научного центра имени Гамалеи при участии экспертов Минобороны.