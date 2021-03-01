В стране и мире Дети нашли в лесу под Калининградом 21 минометную мину времен ВОВ Светлана Головина На лесном участке, где находятся опасные снаряды, установлено круглосуточное дежурство. © Фото: Неманский городской округ, ВКонтакте Читайте нас на: В Калининградской области в лесу поселка Горино дети обнаружили 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении администрации муниципалитета. Инцидент произошел вечером 28 февраля. После обнаружения опасных снарядов дети обратились к прохожему, который позвонил в экстренные службы. «На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76-го калибра, установлено круглосуточное дежурство», - уточняется в Facebook муниципалитета. Кроме того, отдел по делам ГО и ЧС администрации обратился в военкомат с просьбой направить саперное подразделение для разминирования. В ближайшее время снаряды должны быть вывезены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика