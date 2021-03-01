Дети нашли в лесу под Калининградом 21 минометную мину времен ВОВ
На лесном участке, где находятся опасные снаряды, установлено круглосуточное дежурство.
© Фото: Неманский городской округ, ВКонтакте
В Калининградской области в лесу поселка Горино дети обнаружили 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении администрации муниципалитета.
Инцидент произошел вечером 28 февраля. После обнаружения опасных снарядов дети обратились к прохожему, который позвонил в экстренные службы.
«На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76-го калибра, установлено круглосуточное дежурство», - уточняется в Facebook муниципалитета.
Кроме того, отдел по делам ГО и ЧС администрации обратился в военкомат с просьбой направить саперное подразделение для разминирования. В ближайшее время снаряды должны быть вывезены.