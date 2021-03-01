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Выявлена ежедневная доза употребления овощей и фруктов для здоровья

Кира Карон
15:31 01.03.2021
Ученые проанализировали данные двух исследований о питании медицинских работников.
Выявлена ежедневная доза употребления овощей и фруктов для здоровья
© Фото: Harry Hart, imageBROKER, Globallookpress
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Для профилактики рака, сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечения здоровой жизни в день необходимо употреблять две порции фруктов и три порции овощей в день. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

«Более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти», — говорится в сообщении.

Первое исследование было проведено в 1984 году, а второе в 2014-м году. Авторы статьи пришли к такому выводу после анализа и сравнения данных двух исследований о питании медицинских работников.

Всего в нем приняли участие 29 стран, более 100 тысяч человек. В обзор включили данные о потреблении фруктов и овощей, а также об уровне смертности из 26 исследований.

Участники эксперимента, которые потребляли пять порций, имели на 13% общий меньший риск смерти и на 12% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердца и инсульт, чем те, кто съедал две порции. А вот увеличение этой дозы не привело к дополнительной пользе.

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