Лавров и Чавушоглу провели закрытую встречу в Дохе

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушолгу. Они прошли в закрытом режиме. Сообщается, что речь шла о развитии отношений двух стран.

В частности, о сотрудничестве в атомной энергетике и в сфере туризма, где оба государства намерены достичь допандемических показателей. Также дипломаты обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливию и Сирию.

Встреча состоялась в столице Катара - Дохе, где Лавров завершает свое турне по Ближнему Востоку. Сегодня, перед отъездом на Родину, его примут эмир Катара, вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства этой страны.