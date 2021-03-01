Депутату рады пригрозили уголовной ответственностью за публикацию карты Украины без Крыма

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал в Facebook-аккаунте карту Украины, на которой отсутствует полуостров Крым. Особенностью изображения является то, что территория страны разделена на несколько частей по языковому признаку.

В частности, на карте отмечено, в каких регионах граждане говорят на русском, украинском и «суржике».

Кроме того, авторы картинки по непонятным причинам отметили в составе Украины территории ДНР и ЛНР. В комментариях под изображением экс-народный депутат Сергей Лещенко заявил, что за публикацию карты Украины без Крыма Рабиновичу может грозить уголовная ответственность.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. В поддержку данного решения проголосовало большинство жителей республики.