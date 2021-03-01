Куклачев-младший дал совет, как перевоспитать агрессивных кошек

В России в понедельник, 1 марта, отмечается День кошки. В этот неофициальный праздник актер Театра кошек Куклачева и сын знаменитого дрессировщика кошек Дмитрий рассказал, как наладить отношения с питомцем, если его поведение изменилось в худшую сторону. Как отметил эксперт в комментарии «Звезде», прежде всего нужно попытаться понять причину произошедших изменений.

«Если кошка начинает вести себя по отношению к хозяину агрессивно, настороженно и не идет на контакт, прежде всего нужно понять природу такого настроения, нужно разобраться, почему кошка себя так ведет. А для этого нужно за ней понаблюдать. Кошки - животные очень чувствительные, они ничего не делают просто так. Не всегда это может быть связано с тем, что вы ее чем-то обидели или сделали что-то не так, очень часто причиной может быть плохое настроение у кошки, или состояние, или, может быть, болезни», - пояснил Куклачев.

По словам актера, каждый случай индивидуальный, и хозяевам следует понаблюдать за питомцем и проанализировать сложившуюся ситуацию. Стоит также уделить больше внимания домашнему животному.

Куклачев также отметил, что многие кошки не понимают слов хозяина и считывают информацию, главным образом, по интонации, поэтому тон во время общения с питомцем должен быть доброжелательным. Наладить контакт с домашним животным также поможет совместное времяпрепровождение, игра и поглаживания, указал Куклачев.