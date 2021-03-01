Солист Little Big подтвердил смерть бывшей участницы группы
У 39-летней Анны Кастельянос была третья группа инвалидности.
© Фото: annakast, instagram
Лидер российской группы Little Big подтвердил смерть Анны Кастельянос. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big», - написал музыкант.
Он отметил, что Анна была полна жизненной энергии и силы.
«Для меня она всегда жива», - заключил Прусикин.
Бывшая участница коллектива Little Big была обнаружена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Согласно предварительным данным источников в правоохранительных органах, смерть 39-летней Анны Кастельянос является ненасильственной.