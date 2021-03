В стране и мире Солист Little Big подтвердил смерть бывшей участницы группы Кира Карон У 39-летней Анны Кастельянос была третья группа инвалидности. © Фото: annakast, instagram Читайте нас на: Лидер российской группы Little Big подтвердил смерть Анны Кастельянос. Об этом он сообщил в своем Instagram. «Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big», - написал музыкант. Он отметил, что Анна была полна жизненной энергии и силы. «Для меня она всегда жива», - заключил Прусикин. Бывшая участница коллектива Little Big была обнаружена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Согласно предварительным данным источников в правоохранительных органах, смерть 39-летней Анны Кастельянос является ненасильственной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика