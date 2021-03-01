Камера сняла падение глыбы льда с крыши дома в сантиметрах от ребенка

Пользователи соцсети комментируют видео из Северодвинска, на котором маленькая девочка чудом осталась жива и невредима, когда буквально в полушаге от нее с крыши жилого дома упала здоровенная глыба льда.

«У девчули - второй день рождения», - назвал ролик разместивший его пользователь соцсети «ВКонтакте».

Инцидент зафиксировал на видео видеорегистратор проезжающего мимо по дороге легкового автомобиля. Когда водитель заметил летящий на ребенка кусок льда - отреагировать молниеносно и предупредить девочку было уже невозможно, так как льдина летела очень быстро.

К счастью, глыба успела приземлиться на тротуар буквально на секунду раньше, чем ребенок сделал следующий шаг. Только в следующий момент мужчина затормозил, остановил машину и крикнул: «Девочка, отходи!»