СМИ назвали 2020 год самым смертоносным в истории США

Минувший год стал самым смертоносным в истории США. Согласно официальных данных, более трех миллионов американцев умерли в 2020 году, а новая коронавирусная инфекция стала третьей по частоте причиной после заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии.

Пандемия COVID-19 привела к росту смертности на 15 процентов, пишет газета Politico. Согласно последним данным, опубликованным экспертами Университета Джона Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 29 миллионов человек. Более 500 тысяч пациентов умерли.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в США в декабре. Американцев прививают тремя вакцинами, две из которых требует двух уколов.