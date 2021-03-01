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Трамп назвал первый месяц президентства Байдена худшим в истории США

Анна Берестовая
01:39 01.03.2021
Бывший президент крайне негативно оценил работу администрации Байдена.
Трамп назвал первый месяц президентства Байдена худшим в истории США
© Фото: Jim Loscalzo, CnpKeystone Press Agency, Globallookpress
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Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал свое мнение о начале президентства действующего американского лидера. По словам Трампа, Джо Байден уже успел показать себя худшим президентом за всю историю страны.

«Все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько», - цитирует Трампа ТАСС.

Бывший президент указал, что ни у кого из предшественников Байдена не было более катастрофического первого месяца на посту. Таким образом Трамп высказался на первом своем выступлении после сложения полномочий во время конференции консервативных кругов США в Орландо.

Также Дональд Трамп обозначил, что не планирует создавать новую политическую партию. Он указал, что собирается и дальше «сражаться» вместе со своими единомышленниками из числа республиканцев.

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