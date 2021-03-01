Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Челябинской области

Девять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Челябинской области. Четверо из них - несовершеннолетние. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на 3-м километре дороги Усть-Катав - Орловка. Согласно предварительной информации, водитель пассажирского автобуса ГАЗ не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем «Volvo» с полуприцепом.