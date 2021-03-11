Президент института Роберта Коха предупредил о приближении третьей волны COVID-19 в Европе

Третья волна коронавируса может накрыть Европу уже очень скоро. Такое мнение высказал президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер во время пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.

Он подчеркнул, что если достаточное количество людей не будет вакцинировано, то к осени в европейских странах придется вернуть жесткие ограничения. При этом специалист добавил, что в ФРГ третья волна COVID-19 уже начинается.

«Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И абсолютно понятно, что меры общественного здравоохранения, включая сокращение контактов и ношение масок, до сих пор актуальны», - объяснил профессор.

Эксперт высказал мнение, что немецкие власти должны привить как можно больше граждан Германии в кратчайшие сроки. В противном случае, уверен специалист, в стране станет слишком много серьезных случаев заражений, с которыми невозможно будет справиться.

В заключение Виллер призвал другие страны Европы продолжать соблюдать ограничительные меры по борьбе с пандемией.