В стране и мире В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана Валентина Пескова Речь об организации беседы лидеров двух стран в формате телемоста заходила во время их недавнего телефонного разговора. © Фото: Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка к беседе президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате телемоста действительно ведется. Разговор будет приурочен к началу строительства третьего блока АЭС «Аккую». «Да, действительно, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», - заявил официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков напомнил, что речь о таком возможном телемосте заходила во время недавнего «весьма обстоятельного телефонного разговора» между главами государств. Других тем, помимо строительства АЭС, затрагивать пока не планируется, «если иного не посчитают необходимым президенты». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика