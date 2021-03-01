В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка к беседе президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате телемоста действительно ведется.
Разговор будет приурочен к началу строительства третьего блока АЭС «Аккую».
«Да, действительно, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», - заявил официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков напомнил, что речь о таком возможном телемосте заходила во время недавнего «весьма обстоятельного телефонного разговора» между главами государств. Других тем, помимо строительства АЭС, затрагивать пока не планируется, «если иного не посчитают необходимым президенты».