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В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана

Валентина Пескова
13:07 01.03.2021
Речь об организации беседы лидеров двух стран в формате телемоста заходила во время их недавнего телефонного разговора.
В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка к беседе президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате телемоста действительно ведется.

Разговор будет приурочен к началу строительства третьего блока АЭС «Аккую».

«Да, действительно, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», - заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков напомнил, что речь о таком возможном телемосте заходила во время недавнего «весьма обстоятельного телефонного разговора» между главами государств. Других тем, помимо строительства АЭС, затрагивать пока не планируется, «если иного не посчитают необходимым президенты».

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