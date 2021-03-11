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Генконсул РФ в Хьюстоне рассказал о затягивании выдачи виз российским дипломатам

Ян Брацкий
03:41 11.03.2021
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона вернется к конструктивным переговорам.
Генконсул РФ в Хьюстоне рассказал о затягивании выдачи виз российским дипломатам
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Власти США не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим. Об этом рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», - сказал Захаров в беседе с РИА Новости.

Генконсульство рассчитывает, что американская сторона вернется к конструктивным переговорам и прекратит практику затягивания сроков выдачи виз, подчеркнул Захаров.

Проблемы начались в сентябре 2017 года, когда госдепартамент потребовал передать российское генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Следом США закрыли генконсульство в Сиэтле. Эти события совпали с выдворением из страны 60 российских дипломатов. 

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